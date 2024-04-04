Косметолог перечислила работающие способы борьбы с отеками на лице

Если беспокоит утренняя отечность, то на первом этапе после умывания можно сделать самостоятельно легкий лимфодренажный массаж по массажным линиям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Кристина Малкина.

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По словам врача, для этого не обязательно наличие каких-то специальных инструментов — массаж можно сделать только при помощи рук.

«Проводя такой утренний ритуал, вы запускаете работу лимфатических сосудов лица и способствуете перераспределению жидкости, оттоку ее в другие участки. Чтобы усиливать эффект, можно использовать тканевые маски с лимфодренажным эффектом и проводить по ним массажным роликом. Кроме того, на область под глазами можно наложить патчи с лимфодренажным эффектом, которые кроме уменьшения отеков разгладят мелкие морщинки и напитают кожу, подготовят ее к нанесению косметических средств», — рассказала Малкина.

По ее словам, самостоятельно уменьшить отечность можно и при помощи такого домашнего девайса, как ручные микротоки. Процедуру лучше всего проводить в утреннее время.

«Не стоит забывать о том, что питьевой режим тоже важен. Не рекомендуется пить большое количество жидкости перед сном, так как это способствует появлению отеков. Кроме того, важно следить за своим рационом — чтобы избежать появления отеков, лучше ограничить потребление соленых и копченых продуктов, так как они способствую задержке жидкости в организме», — добавила косметолог.

Еще один способ помочь организму справиться с отеками — это утренняя зарядка, которая способствует запуску работы лимфатической и кровеносной систем и, как следствие, перераспределению жидкости в организме. По словам специалиста, при регулярных занятиях довольно скоро можно заметить, что отеки уменьшились.

Говоря о том, какие процедуры помогают избавиться от отеков, врач отметила лимфодренажный массаж у специалиста, аппаратный LPG-массаж, микротоковую терапию и мезотерапию.