Лисовец посоветовал россиянкам носить цветные гольфы

Стилист Владислав Лисовец назвал россиянкам модные колготки и чулки в 2024 году. Соответствующий материал появился на его официальном сайте.

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Эксперт посоветовал женщинам носить гольфы черного и белого цветов, а также ярких оттенков, и призвал избегать бежевых вариантов.

«Первая реакция, уверен, у вас будет неодобрительная, но дайте этому тренду шанс и он вас удивит!» — отметил специалист.

Кроме того, он порекомендовал обратить внимание на колготки различных тонов, исключая телесный. Так, данные изделия можно подбирать под цвет наряда либо выбирать контрастные фасоны. Кроме того, актуальны ажурные модели и с принтом.

«Колготки с принтом — это произведение искусства. Порой сложно внедрить в образ, чтобы не переборщить, но, если удается, это попадание десять из десяти», — указал стилист.

В марте Лисовец призвал российских мужчин отказаться от «тюремных стрижек».