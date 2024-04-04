Кейт Мосс снялась в парном образе с дочерью

Супермодель 90-х Кейт Мосс и ее дочь Лила снялись в рекламной кампании бренда Fendi. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

Модели позировали в парных образах с новой сумкой Fendi из кожи. В одном из кадров они примерили бежевые водолазки и коричневые юбки. Волосы им распустили и сделали нюдовый макияж.

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Лила Мосс — дочь Кейт Мосс и совладельца медиакомпании Dazed Media Джефферсона Хака, с которым супермодель встречалась с 2001 по 2004 год. Несмотря на то что пара распалась, родители девушки поддерживают дружеские отношения. Сейчас Лила Мосс успешно строит карьеру модели в агентстве своей матери. В частности, в 2020-м она рекламировала весенне-летнюю коллекцию Miu Miu.

В прошлом году Лила Мосс приняла участие в показе Dua Lipa x Versace La Vacanza в Каннах. Помимо нее, на подиум вышли россиянки Ирина Шейк и Наташа Поли, а также дочь актера Джуда Лоу Айрис, Стелла Максвелл, Джилл Кортлев, Виттория Черетти, Мона Тугаард и другие известные манекенщицы. Недавно Лила Мосс вместе с 39 моделями снялась для обложки журнала Vogue.