Актриса Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки книги

Звезда сериала «Спасатели Малибу», актриса и модель Playboy Памела Андерсон опубликовала фото без макияжа. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя актриса показала обложку своей новой книги. На ней Памела Андерсон позировала без макияжа и укладки, демонстрируя природную красоту. В новой книге она поделилась своими любимыми рецептами и показала на фото процесс приготовления.

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Памела Андерсон не стесняется показывать себя настоящей и появляться на публике без макияжа.

«Я хотела, чтобы все было по-настоящему. Никакого специального освещения и прочих украшательств. Мне просто нужно было быть самой собой, это желание буквально требовало выхода. Я почувствовала, что мне действительно нужно поделиться тем, кем я была, кто я есть, и это мне дало такое ощущение свободы!» — заявляла Андерсон.

В марте Памела Андерсон дала интервью журналу «One-on-One», в котором рассказала, что до старта своей карьеры в Playboy она была «болезненно стеснительной». Звезда впервые появилась на обложке Playboy в 1989 году — незадолго до взлета ее актерской карьеры.