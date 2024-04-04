Цепь, шнурок и другие трендовые ремни весны 2024

Модный ремень — важная деталь гардероба. Эта вещь не только позволит отрегулировать посадку брюк, но и добавит уникальности вашим образам.

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Стилист Виктория Малицкая поделилась самыми трендовыми видами ремней в этом сезоне.

Широкий ремень

Пока погода набирает свой градус, а мы активно носим пальто, смело добавляем широкий кожаный ремень или аналогичный, но шириной 3—4 см. Стилист говорит, что такой аксессуар подчеркнет вашу талию, добавит желаемых изгибов, тем самым создаст женственный силуэт. Носить такой ремень стоит на юбках, платьях, жакетах и пальто. Особенно рекомендован для девушек в выраженной линией талии. Он станет фокусной точкой притяжения внимания на самой комплементарной точке на теле девушки с грушевидным типом фигуры.

Ремень в виде цепочки заслуживает отдельного внимания. Это та самая модель с самых желанных показов Chanel из нулевых.

«Такие ремни носят как на талии, так и на бедрах. Они одинаково стильно смотрятся и на юбках и на брюках. Костюмы двойки из буклированной ткани, как образец для вдохновения, но можно пойти смелее и добавлять такой аксессуар даже к купальникам», — рассказывает Виктория.

Двойной ремень

Для смелых и любящих горячие тренды Виктория рекомендует рассмотреть модный прием с двойным ремнем. Такой стайлинг можно заметить на показах весенних коллекций Miu Miu и Prada.

«Носить можно по-разному — это могут быть два одинаковых ремня, а может быть один базовый, а второй акцентный. Не смущаетесь, что ряд шлевок на любимых джинсах или юбке только один. Смело надевайте один ремень под другой или над уровнем шлевок», — советует стилист.

Если вы выбираете два тонких ремешка, то они прекрасно дополнят элегантные образы с платьем или юбкой. Берите на заметку! Рекомендуем подбирать цвет и фактуру ремней, которые подружатся с выбранной обувью, перчатками и сумкой.

Вечная классика

Ремень с классической пряжкой не теряет своей актуальности. Такая модель будет уместной как для классического офисного костюма, так и для модной модели брючного.

«Расцветка может быть и в базовых цветах, таких как черный, коричневый, синий, бежевый, и в ярких, акцентных. Для более долгого использования рекомендуем выбирать такую модель из кожи или замши», — подводит итоги эксперт.

Ремни-шнурки

Безусловным лидером среди ремней в этом сезоне являются ремни-шнурки. Чаще всего они выполнены из кожи, но и текстильные варианты смотрятся не менее стильно. Виктория отмечает, что кожаный длинный шнурок станет идеальной парой практически для любой верхней одежды, а также прекрасно дополнит любые поясные изделия. Лаконичный и простой в исполнении ремень будет отличным дополнением как для базовых комплектов, так и для трендовых.

Затягиваем ремень потуже, чтобы максимально подчеркнуть талию и расставить нужные акценты.

«А на контрасте с маскулинным пиджаком из гардероба мужа такой ремень добавит изящности и хрупкости. Благодаря своей гибкости и не формальности, такой ремень дает разнообразие для его носки», — говорит Виктория.

Не бойтесь экспериментировать в вариациях использования и завязывать ремень разными способами. Такие ремни мы можем увидеть в коллекциях Valentino, Max Mara, Chloe, Proenza schouler.