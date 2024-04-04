Виктория Бекхэм создаст совместную коллекцию с Mango

Модный бренд Mango анонсировал выход совместной коллекции с Викторией Бекхэм. Чувствуем, красивых платьев будет очень много! Презентация дропа запланирована на 23 апреля. В готовую капсулу вошли костюмы, трикотаж, обтягивающие платья, сумки, обувь и аксессуары в приглушённых, но сочных летних оттенках. Цены на изделия будут значительно выше, чем на привычные нам коллекции Mango. Конечно, это связано не только с громким именем дизайнера, но и с люксовым качеством тканей и деталей в каждом изделии.

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Сама Виктория уже окрестила изделия «чувственными, женственными и функциональными». С помощью этого сотрудничества дизайнер планирует обратиться к более широкой аудитории, чтобы показать им ДНК её авторского бренда Victoria Beckham. Вдохновением для линейки послужил фильм «Бассейн», а особенно неподдельная непринуждённость Джейн Биркин, которая сыграла одну из главных ролей.