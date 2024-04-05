Как избежать сухости волос

Эксперт призвал всегда пользоваться кондиционером

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Из-за того, что совсем немногие ставят фильтр на кран у себя дома, вода из под него течет щелочная вода. Стилист Слава Рябоконь рассказал об этом в беседе с «Газетой.ру».

«Чтобы избежать секущихся кончиков, а также сухости и ломкости волос, нужно использовать кондиционер. Если говорить откровенно, он не делает никакой магии, а скорее исправляет то, что портит вода. То есть кондиционер стабилизирует pH волос, возвращая им блеск и гладкость», — заявил эксперт.

Рябоконь отметил, что кондиционером при мытье волос надо пользоваться в последнюю очередь. Сначала нужно вымыть голову шампунем 2 раза, если это не специальное средство для глубокого очищения. Затем следует нанести маску и после нее закрыть кондиционером.

Стилист также сообщил, что наносить маску и кондиционер на отжатые локоны — ошибка. Наоборот, их нужно нанести на мокрые волосы, чтобы средсва лучше расппределились по прядям. Также он призвал держать средство на волосах столько, сколько указано в описании, чтобы получить желаемый результат.