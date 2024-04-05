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Стилист Сергей Зверев посоветовал носить длинные трусы

Певец, стилист и шоумен Сергей Зверев назвал «бабушкины» трусы трендом. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сергей Зверев на церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2018 год
Сергей Зверев на церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2018 год© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новый тренд он рекомендовал носить как женщинам, так и мужчинам.

«Бабушкины» фасоны, очень высокие. Они сейчас носятся с оверсайз-пиджаками и большими блузками. С чем угодно, вместо юбок и брюк. На всех мировых подиумах были показаны высокие или низко посаженные с любым пиджаком», — посоветовал стилист.

Сергей Зверев начал свою карьеру в качестве парикмахера в московском салоне. Его клиентами были Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская.

Тренды
Богдан Титомир
Ирина Понаровская
Валерий Леонтьев
Татьяна Веденеева
Людмила Гурченко
Сергей Зверев
Лайма Вайкуле
Алла Пугачева
Ксения Собчак
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