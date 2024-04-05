Стилист Сергей Зверев посоветовал носить длинные трусы

Певец, стилист и шоумен Сергей Зверев назвал «бабушкины» трусы трендом. Об этом он рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сергей Зверев на церемонии награждения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2018 год © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новый тренд он рекомендовал носить как женщинам, так и мужчинам.

«Бабушкины» фасоны, очень высокие. Они сейчас носятся с оверсайз-пиджаками и большими блузками. С чем угодно, вместо юбок и брюк. На всех мировых подиумах были показаны высокие или низко посаженные с любым пиджаком», — посоветовал стилист.

Сергей Зверев начал свою карьеру в качестве парикмахера в московском салоне. Его клиентами были Татьяна Веденеева, Алла Пугачева, Богдан Титомир, Ксения Собчак, Людмила Гурченко, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев, Ирина Понаровская.