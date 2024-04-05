Стилисты Vogue назвали желтые кеды Умы Турман заменой белым кроссовкам
Эксперты журнала Vogue назвали лучшую замену белым кроссовкам на весну. Об этом они написали на официальном сайте издания.
По словам экспертов, вместо белых кроссовок стоит отдать предпочтение ярким моделям в стиле Умы Турман. Образы с подобными парами обуви уже продемонстрировали Хейли Бибер, Тина Кунаки и Эмили Ратаковски. Особое внимание стилисты уделили беговым кроссовкам Onitsuka Tiger Mexico 66.
А до этого эксперты журнала Vogue назвали юбки, которые станут трендом весны и лета 2024 года. После нескольких сезонов платьев с пышными рукавами и деталями, вдохновленных нижним бельем, юбка из прозрачной ткани стала одним из главных трендов весны. Стилисты рекомендуют смело ее носить как днем, так и вечером. Они также отметили, что образы с прозрачной юбкой были представлены на показах брендов Gucci, Chanel и Alexander McQueen.