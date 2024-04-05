Стилисты Vogue назвали желтые кеды Умы Турман заменой белым кроссовкам

Эксперты журнала Vogue назвали лучшую замену белым кроссовкам на весну. Об этом они написали на официальном сайте издания.

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По словам экспертов, вместо белых кроссовок стоит отдать предпочтение ярким моделям в стиле Умы Турман. Образы с подобными парами обуви уже продемонстрировали Хейли Бибер, Тина Кунаки и Эмили Ратаковски. Особое внимание стилисты уделили беговым кроссовкам Onitsuka Tiger Mexico 66.

А до этого эксперты журнала Vogue назвали юбки, которые станут трендом весны и лета 2024 года. После нескольких сезонов платьев с пышными рукавами и деталями, вдохновленных нижним бельем, юбка из прозрачной ткани стала одним из главных трендов весны. Стилисты рекомендуют смело ее носить как днем, так и вечером. Они также отметили, что образы с прозрачной юбкой были представлены на показах брендов Gucci, Chanel и Alexander McQueen.