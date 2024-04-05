Журналистка Тина Канделаки пришла на премию в платье и жакете

Журналистка Тина Канделаки пришла на премию в облегающем платье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя Тина Канделаки показала фигуру в красном облегающем платье, черном жакете и кожаных сапогах. Образ дополнила массивная серебряная подвеска. Волосы ей уложили в аккуратный пучок и сделали вечерний макияж.

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Недавно Тина Канделаки раскрыла секрет «фантастического» тела. Фанат спросил у телеведущей, что более эффективно для тела: спорт или общий массаж. Журналистка заявила, что лучше всего совмещать и то и другое.

«И спорт, и массаж, особенно лимфодренажный. Тело будет выглядеть абсолютно фантастически», — заявила Тина Канделаки.

На днях один из поклонников поинтересовался у Тины Канделаки, как похудеть в ногах. Журналистка призналась, что считает мифом то, что можно избавиться от лишних отложений в определенных частях тела. Телеведущая заявила, что обычно худеют везде и сразу. Продюсер посоветовала ограничить углеводы и ввести кардио.