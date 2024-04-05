Совершенная кожа: все о профессиональной чистке лица

С обложек журналов и страниц соцсетей на нас всегда смотрят идеальные лица. И даже понимая, что фарфоровая кожа моделей — это результат компьютерной обработки фотографий, мы невольно задумываемся о несовершенствах собственной кожи. Сегодня у женщин разных возрастов есть множество возможностей приблизиться к идеалу, устранив мелкие недостатки. Правильное питание и тщательный подбор средств по уходу за лицом значительно улучшает состояние кожи. Также в этом может помочь профессиональная чистка лица. Об особенностях этой процедуры расскажут те, кто имеет непосредственное отношение к её проведению.

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"Профессиональная чистка лица — это глубокое очищение кожи, отшелушивание ороговевшего слоя. Атравматическую чистку на специальных профессиональных аппаратах можно делать практически любой кожи, она деликатна, хорошо переносится. Но важно подбирать средства во время чистки индивидуально под состояние кожи и ее потребности", — объясняет косметолог с интегративным подходом, специалист по подбору домашнего ухода, акне-эксперт Асет Хамхоева.

Показания

Как и любая другая бьюти-процедура, чистка лица оптимальна для определённых категорий людей.

"Для тех, у кого проблемная или жирная кожа, чистка лица может быть очень полезной. Удаление избыточного себума и загрязнений может помочь предотвратить появление угрей и акне, а также улучшить общее состояние кожи. Кроме того, люди с угревой сыпью могут находить облегчение благодаря регулярной чистке лица, которая может помочь уменьшить воспаление и контролировать продукцию себума", — говорит дерматовенеролог, дерматокосметолог, эксперт по здоровью Coral Club Галина Дон.

Асет Хамхоева дополнила мнение коллеги:

"Если мы говорим о коже с акне, то механическая чистка может проводиться по мере появления комедонов. Для всех остальных типов кожи механическую чистку (с помощью косметологических петель, игл) достаточно проводить раз в полгода-год".

Противопоказания

При наличии ряда кожных заболеваний профессиональная чистка лица может дать обратный эффект, породив новые проблемы. Галина Дон относит к таковым розацеа, псориаз и экзему.

"Люди с чрезмерно сухой или чувствительной кожей могут испытывать раздражение или даже ухудшение состояния кожи после процедуры. Также стоит учитывать индивидуальные особенности кожи и возможные аллергические реакции на используемые во время чистки лица продукты и составы", — отметила она.

Профессиональная чистка лица не только избавляет кожу от загрязнений, она помогает значительно улучшить её состояние, избавиться от ряда проблем и предотвратить их появление в будущем. Но прежде чем записываться на процедуру, следует внимательно изучить особенности своей кожи и учесть текущее состояние.