Эксперт назвал точную температуру, при которой нужно мыть волосы

Мытьё головы при слишком высокой температуре может повредить как волосы, так и кожу. Стилист и эксперт по уходу за волосами Россано Ферретти объяснил, при какой температуре лучше всего проводить эту процедуру.

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Согласно исследованиям, горячий душ может повысить кровяное давление и лишить клетки кожи естественной влаги, вызывая шелушение и зуд кожи и усугубляя такие состояния, как экзема и псориаз.

По словам эксперта, в идеале температура воды для мытья волос должна составлять от 37 до 40,5 градуса — немного выше температуры тела. Также после шампуня и кондиционера Россано Ферретти рекомендует ополаскивать волосы прохладной водой. Это позволит удержать влагу в волосах и придать им блеск.