Жена Канье Уэста посетила ресторан в бюстгальтере и прозрачных колготках

Жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

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Девушка была замечена в компании своего супруга во время посещения ресторана Gigi's в Лос-Анджелесе. Так, для проведения семейного вечера Цензори выбрала кружевной бюстгальтер черного цвета, прозрачные колготки и босоножки на танкетке. Кроме того, супруга музыканта взяла с собой небольшую сумку. На размещенных фото видно, что она прикрывала ею интимные части тела.

Уэст, в свою очередь, предпочел черную толстовку, широкие штаны и кроссовки Nike. Также на нем были солнцезащитные очки.

В марте стилист Аманда Сандерс раскрыла стоимость нарядов жены рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори. В первую очередь эксперт обратила внимание на голубое боди Yves Saint Laurent, которое было надето поверх белых кружевных колготок Wolford. Выяснилось, что стоимость первого изделия составляет 770 долларов (почти 80 тысяч рублей).