Что делать после неудачного окрашивания волос? Советы стилиста

Это же касается и тонирования. По словам специалиста, проблемы с цветом волос почти всегда можно быстро исправить. Но важно соблюдение двух условий: бережность и грамотность. Это позволит сохранить качество и красоту волос. Подробнее «Газете.Ru» рассказал стилист, творческий партнёр L'Oréal Professionnel Paris Максим Рокицкий.

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Что делать при неудачном окрашивании волос

Если результат окрашивания или тонирования — явно не то, чего вы ожидали, исправление ситуации важно доверить профессионалу. Сделайте коррекцию в салоне.

Пытаясь смыть цвет или осветлить волосы своими силами, вы можете испортить волосы, рассказал стилист. И в итоге проблем станет ещё больше: придётся восстанавливать структуру локонов, а исправить неудачное окрашивание уже будет сложнее.

Поэтому следовать советам из интернета, обещающим, что смыть краску можно хозяйственным мылом или содой, Рокицкий категорически не рекомендует.

Как исправить цвет волос дома

Дома можно использовать щадящие средства для лёгкой коррекции оттенка. Например, с их помощью можно избавиться от интенсивного оттенка блонда.

Для этого достаточно использовать шампунь глубокой очистки, после чего нанести маску для интенсивного восстановления.

Как убрать ненужный оттенок после окрашивания

Обновившие цвет волос женщины часто сталкиваются с тем, что он становится темнее, появляется желтизна, а сами волосы превращаются в жёсткие и хрупкие. Так происходит из-за перенасыщения металлами.

В этом случае ситуацию могут спасти специальные средства для борьбы с нежелательными оттенками. Они подходят и светлым, и тёмным волосам.

Так, если вы хотите убрать рыжий оттенок с тёмных волос, нужен шампунь с синим пигментом. С красным справится зелёный пигмент, а от желтизны поможет фиолетовый.

Как восстановить волосы после зимы

Советами с «Секретом фирмы» поделилась эксперт «Иль дэ ботэ» Татьяна Волкова.