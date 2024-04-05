Известный стилист рассказал, почему бежевые колготки вышли из моды
Стилист Влад Лисовец на своем официальном сайте высказал свое мнение о том, почему стоит воздерживаться от ношения бежевых колготок.
Весной 2024 года эксперт предложил женщинам экспериментировать с гольфами черного и белого цветов, а также с яркими оттенками, однако призвал избегать использования бежевых колготок.
Первоначальная реакция, вероятно, будет скептической, но стоит дать этому тренду шанс, и вы удивитесь, уверен специалист. В то же время колготки с принтом — это «настоящее искусство», заключил Лисовец.