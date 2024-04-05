Известный стилист рассказал, почему бежевые колготки вышли из моды

Стилист Влад Лисовец на своем официальном сайте высказал свое мнение о том, почему стоит воздерживаться от ношения бежевых колготок.

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Весной 2024 года эксперт предложил женщинам экспериментировать с гольфами черного и белого цветов, а также с яркими оттенками, однако призвал избегать использования бежевых колготок.