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Известный стилист рассказал, почему бежевые колготки вышли из моды

Стилист Влад Лисовец на своем официальном сайте высказал свое мнение о том, почему стоит воздерживаться от ношения бежевых колготок.

Известный стилист рассказал, почему бежевые колготки вышли из моды
© freepik

Весной 2024 года эксперт предложил женщинам экспериментировать с гольфами черного и белого цветов, а также с яркими оттенками, однако призвал избегать использования бежевых колготок.

Первоначальная реакция, вероятно, будет скептической, но стоит дать этому тренду шанс, и вы удивитесь, уверен специалист. В то же время колготки с принтом — это «настоящее искусство», заключил Лисовец.
Тренды
Влад Лисовец