Стилист дала простые советы, как обновить весенний гардероб

Освежить свой стиль весной – это не только приятное развлечение, но и необходимость. Эксперт в области стиля и моды, стилист Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс» поделилась секретами успешного образа на сезон весна – лето.

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«Весна – время обновить свой гардероб и добавить в него стиля и ярких красок. Модные тренды этой весны подойдут как любительницам женственных платьев, так и тем, кто предпочитает удобную и практичную одежду», – рассказала она.

По словам стилиста, одним из главных направлений весны 2024 года будут легкие, струящиеся платья пастельных оттенков с цветочным принтом, а также из ажурного кружева или в горошек. Такие наряды станут актуальным выбором как для городских прогулок, так и для встреч с подругами.

«Также с нами удобная и практичная одежда, тренчи, брюки карго, комбинезоны из плотной ткани и, конечно, одежда из денима – куртки, джинсы, рубашки и юбки», – добавила Ольга Скорокосова.

Для городского стиля стоит выбирать женственные наряды, которые можно дополнить тренчем или легким пальто. Аксессуары играют важную роль в создании завершенного образа – балетки, туфли-лодочки или сапоги-трубы станут дополнением к весеннему наряду.

Для выездов на природу и активного отдыха идеально подойдет одежда из денима, в том числе джинсы свободного кроя или карго, рекомендует стилист. Для офисного стиля – приталенные жакеты с прямыми брюками или юбками А-силуэта. Так, следует сочетать сдержанные оттенки с женственными блузами с актуальными принтами, чтобы создать элегантный и стильный образ для работы.