Российский стилист назвал три портящих образ вещи

Российский стилист Алеко Надирян назвал три вещи, которые портят образ и делают его скучным. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram.

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По словам эксперта, неудачными станут худи или футболки с огромными логотипами. Помимо этого, специалист внес в список футболки с надписями. Свои слова он проиллюстрировал несколькими снимками, на которых изображены упомянутые предметы гардероба разных цветов.

«Они сейчас на пике популярности, хотя я совсем не вижу тут креатива. Именно поэтому не люблю такие тренды, так как они делают всех одинаковыми», — пояснил он.

В заключение Надирян отметил бежевые тренчи, посоветовав выбирать взамен данного изделия что-то другое.

«Тренч — это классика, но все помнят, сколько приколов в прошлом году было на тему именно бежевого тренча, да и Хайли Бибер носила его в далеком 2020-м», — подытожил он.

В марте известный стилист сравнил Джейсона Стэйтема с охранником из-за одной детали. Эксперт заявил, что актер выбирает консервативную одежду для выхода в свет, поскольку его гардероб состоит из темных и базовых вещей.