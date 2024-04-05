На российский рынок вышли семь международных брендов

В первом квартале на рынок ритейла России вышли 7 новых международных брендов.

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По данным консалтинговой компании Nikoliers, за первые три месяца 7 новых международных брендов открыли первые магазины в России. Еще минимум 10 ритейлеров анонсировали выход в этом году. Россия остается интересным рынком для иностранных брендов, однако доля отечественных брендов будет высокой следующие несколько лет, отмечают эксперты.

Бренды, которые пришли в Россию в этом году, представлены в категориях "одежда и обувь", "товары для дома", "бытовая техника и электроника" и "парфюмерия и косметика". Первые магазины в Москве открыли компании из Китая, Южной Кореи, Турции, Армении и Италии. Китайский бренд бытовой техники и электроники открыл магазин в торговом центре Калининграда.

Российский рынок ритейла продолжает привлекать новые иностранные бренды, отмечают эксперты. Как минимум 10 международных ритейлеров из категорий "одежда и обувь", "товары для дома", "общественное питание", "косметика и парфюмерия", "товары для детей" и "продукты" анонсировали планы по открытию первых точек в России В географическом плане это компании из Южной Кореи, ОАЭ, Италии, Турции, Франции, Китая и Финляндии. При этом четыре известных бренда по итогам I квартала закрыли монобрендовые магазины.

По данным Nikoliers, в 2023 году российский рынок пополнился 27 новыми иностранными брендами, в то время как 8 ритейлеров прекратили свою работу на рынке России. В основном, новые игроки были представлены брендами из Турции, Ливана и Белоруссии.

В целом, за последние два года доля иностранных брендов в торговых центрах Москвы сократилась в 1,6 раза.

По состоянию на конец 2023 года среди иностранных ритейлеров лидером по присутствию в столичных торговых центрах стали французские бренды - суммарно они сформировали 17,2% от всех арендаторов торгового центра. На второй строчке рейтинга расположилась Германия с долей в 13,6%. В тройке лидеров появился Ливан, увеличилась доля и китайских брендов в структуре арендаторов. С шестой на пятую позицию поднялась Турция за счет выхода в Россию 14 брендов.