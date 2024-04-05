Собчак показала архивное фото в прозрачном наряде

Российская телеведущая Ксения Собчак показала архивное фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 42-летняя журналистка предстала в прозрачном костюме, сквозь который просвечивает нижнее белье черного цвета. Видно, что данный комплект, состоящий из кофты с рукавами длиной выше локтя и облегающих брюк, оформлен цепью на талии и цветочным узором. В качестве украшений знаменитость выбрала часы и чокер с массивным сияющим крестом.

© соцсети

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией.