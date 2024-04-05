Визажист перечислила три правила макияжа перед съемкой на документы

Качественно проработанная тональным кремом кожа и отсутствие сияющих текстур в макияже – важные условия для удачного фото на документы. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный визажист Александра Никитина.

© pxhere

По ее словам, перед съемкой нужно обязательно нанести на кожу плотный тональный крем.

"Не стоит переживать, если результат будет выглядеть неестественно, – камера этого не увидит. Зато ни один коварный синячок или покраснение не получат шансов проявиться на фото", – пояснила эксперт.

Если тональный крем не совпадает с оттенком кожи, надо обязательно затонировать еще и шею, чтобы на фото не проявилась граница между оттенками.

Кроме того, важно помнить, что фото на документы делается со вспышкой, поэтому в макияже не должно быть никаких сияющих текстур.

"Тональный крем с эффектом сияния, блестки в тенях для глаз и даже безобидный блеск для губ, которые так красиво выглядят в жизни, под вспышкой превратятся в жирные пятна", – предупредила визажист.

Поэтому стоит использовать только косметику, дающую матовый эффект, а на тональный крем нанести пудру.

Также визажист посоветовала избегать перед съемкой приемов в макияже, которые корректируют черты лица.