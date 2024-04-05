Выбираем брючный костюм на весну: 10 стильных вариантов

Двойка или тройка, строгий или расслабленный силуэт — каким бы ни был брючный костюм, он обязательно притягивает к себе внимание. Представляем 10 вариантов, в каждом из которых вы не сможете пройти по улице незамеченной.

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Экокожа

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Мешковатый низ и приталенный силуэт в «кожаном» исполнении смотрятся особенно эффектно. Такой костюм подойдет в качестве вечернего наряда: жакет надеваем поверх черного топа или бра, а брюки сочетаем с остроносыми ботильонами или лодочками на шпильке. Сияйте ярче!

Тройка

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Пиджак, жилет и брюки не только идеально дополняют друг друга, но и чувствуют себя вполне комфортно по отдельности, занимая лидирующую позицию в любом образе. Особенно это касается жилета, который вырвался на передовую и готов составить конкуренцию и топу, и футболке, и майке.

Оверсайз

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Костюм будто с чужого плеча вряд ли скоро передаст звание фаворита себе подобным. Нарочито свободный крой дает массу возможностей для увлекательных экспериментов. Особенно если выбрать сет в базовом и таком знаковом для этого года цвете — сером. Чтобы уравновесить объем, вниз надеваем что-то более облегающее — топ, рубашку или трикотажный лонгслив.

С укороченным пиджаком

Nude Story

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Талия брюк поднимается выше — жакет становится короче. Этим правилом пользовались в конце 80-х, но применимо оно и в современных реалиях. Удлиненная линия плеч добавит такую трендовую нотку маскулинности, однако менее элегантно от этого выглядеть вы не будете.

Неформальный стиль

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Комбо из плащевки — любопытная альтернатива и трикотажным комплектам, и спортивным костюмам. Водоотталкивающая, слегка мерцающая ткань выглядит свежо и способна защитить весной от ветра и возможных осадков. А утепленная рубашка согреет прохладным вечером.

Питон

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Змеиный принт продолжает бороться с «леопардом» и «зеброй» за звание самого дерзкого и актуального. Не бойтесь, вам не составит труда приручить «хищника»: в образе питон может проявить себя как в качестве акцента в виде сумки, так и будучи основным узором. И помните: анималистический тотал-лук больше не моветон.

Вельвет

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Вельвет вошел в моду в 60-е, когда студенты все как один влюбились в широкие брюки из этого мягкого материала с коротким ворсом. Но настоящий «вельветовый бум» пришелся на следующее десятилетие — здесь спасибо хиппи. Сейчас вельвет вновь дает о себе знать: по мнению экспертов, после пандемии всем хочется окружать себя приятными на ощупь текстурами.

Полоска

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Безусловно, полоска стройнит и вытягивает силуэт, но времена, когда этот принт носили лишь для того, чтобы скрыть особенности фигуры, давно прошли. Как и эпоха, в которую тот же строгий брючный костюм в полоску являлся неотъемлемой частью корпоративного дресс-кода. Теперь это абсолютная классика, уместная в любой, даже самой непонятной ситуации.

Пижамный стиль

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Стены спальни давно уже перестали держать в заточении романтичную и расслабленную пижамную эстетику, которая сумела раскрыть свой потенциал на улице. В новом сезоне обращаем внимание не только на однотонные струящиеся изделия — той самой изюминкой может стать полоска или необычный, но сдержанный узор.

Трикотаж

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Кажется, о трикотажных костюмах сказано все и даже больше — подобный сет есть практически у всех. А поскольку в удобстве ему нет равных, почему бы не посмотреть на эту тему под другим углом? Свитер заменяем на утонченный кардиган, а брюки берем максимально похожие на строгие костюмные — с гульфиком и стрелками. Дополняем комплектным топом — и актуальный монохромный образ готов.