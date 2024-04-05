Стилист рассказала, какую трендовую вещь стоит носить весной

Стилист и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла россиянкам способы носить трендовую вещь весны. Соответствующий материал публикует «Metro.Москва».

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В первую очередь специалистка рассказала, что в текущем сезоне актуальной стала леопардовая юбка. При этом она посоветовала выбирать данный предмет гардероба в длине миди и макси.

«Это может быть юбка-карандаш из плотной ткани или "летящая" из шелка», — уточнила эксперт.

Помимо этого, Логвинова призвала сочетать данный предмет гардероба с простыми лаконичными изделиями без принтов и отметила, что леопардовая юбка лучше всего смотрится с черными, бежевыми, рыжеватыми, коричневыми, карамельными и коньячными оттенками.