Стилист рассказала, какую трендовую вещь стоит носить весной

Стилистка раскрыла россиянкам способы носить трендовую вещь весны
Стилист и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла россиянкам способы носить трендовую вещь весны. Соответствующий материал публикует «Metro.Москва».
В первую очередь специалистка рассказала, что в текущем сезоне актуальной стала леопардовая юбка. При этом она посоветовала выбирать данный предмет гардероба в длине миди и макси.
«Это может быть юбка-карандаш из плотной ткани или "летящая" из шелка», — уточнила эксперт.
Помимо этого, Логвинова призвала сочетать данный предмет гардероба с простыми лаконичными изделиями без принтов и отметила, что леопардовая юбка лучше всего смотрится с черными, бежевыми, рыжеватыми, коричневыми, карамельными и коньячными оттенками.
«Сочетание этого принта с разными цветами несет совершенно разные настроения. Например, надевая леопардовую юбку с черной блузкой из органзы или красным кроп-топом, можно создать образ женщины-вамп. Сочетание с серым или бежевым жакетом подойдет для деловой встречи. А в образе с бельевым топом, грубыми ботинками и "косухой" можно смело отправиться на вечеринку», — подытожила она.
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