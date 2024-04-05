Блондинка в законе: образы Риз Уизерспун с красных дорожек

Риз Уизерспун, по некоторым данным, считается одной из самых состоятельных женщин в Голливуде. Её состояние насчитывает около $400 миллионов. Всё это она заработала собственным трудом – она и актриса, и продюсер, и писательница, и инфлюенсер, и дизайнер. Как она всё это успевает при наличии троих детей, отдельная тема для статьи. В этом обзоре поближе рассмотрим её стиль на красных дорожках, сочетающий смелые силуэты, разнообразие фасонов и тканей.

Февраль 2023

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Чёрный твид, поистине, может украсить любую. А когда из него сшито лаконичное платье-бюстье без бретелей с крупными золотистыми пуговицами, такой наряд неотразим. Именно так, потрясающе, выглядела Риз на премьере сериала «Дейзи Джонс и The Six» в Лос-Анджелесе.

Январь 2023

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Надевайте то, что вам идёт! Уизерспун знает об этом как никто. Обладая миниатюрной фигурой (её рост всего 156 см), актриса обожает мини-платья. Как например, то, что она надела на лос-анджелесскую премьеру мелодрамы «К тебе или ко мне?» (2023) от нью-йоркского бренда Brandon Maxwell.

Ноябрь 2022

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Ещё одно маленькое чёрное платье! Звезда «Жестоких игр» (1999) выбрала мини от британского Roland Mouret и туфли от британского Jimmy Choo для посещения премьеры комедии «Что-то от Тиффани» (2022).

Сентябрь 2022

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Красотка в блёстках! Уизерспун облачилась в платье от Armani Prive на церемонии вручения телевизионной премии Emmy.

Июль 2022

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В белом платье-футляре с оригинальной золотистой вышивкой от Schiaparelli актриса/продюсер посетила премьеру телесериала «На поверхности» (2022).

Июль 2022

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Субтильным женщинам очень идут яркие цвета. И если крупные фигуры такой цвет может зрительно ещё больше увеличивать, то «малышкам» это как раз на руку. Платье в оттенке яркой фуксии от одноимённого бренда новозеландки Эмилии Викстед Уизерспун надела на премьеру триллера «Там, где раки поют» (2022). Завершила она образ распущенными «пляжными» волнами.

Июнь 2022

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А уже на фотокол картины «Там, где раки поют» Риз переоделась в брючный костюм от Victoria Beckham насыщенного лавандового цвета.

Февраль 2022

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Ещё один пример удачного выбора наряда от Schiaparelli. В платье-бюстье из чёрного бархата с драматичным голубым поясом, переходящим в своеобразный боковой шлейф, актриса посетила 28-ую церемонию вручения премий Американской гильдии киноактёров в Лос-Анджелесе.

Апрель 2021

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«Lady in Red», пел Крис Ри в одноимённой песне. Это выражение как нельзя лучше характеризует Уизерспун в роскошном платье от Christian Dior с эффектом деграде, в котором она посетила 93-ую церемонию вручения премии «Оскар».

Сентябрь 2017

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Ещё один выигрышный для фигуры Риз силуэт. В платье-смокинге от Stella McCartney насыщенного голубого цвета с атласным блеском она поднималась на сцену за премиями «Эмми», которые получила и как актриса, и как продюсер за сериал «Большая маленькая ложь».