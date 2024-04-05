Супермодель Кристи Тарлингтон вышла на подиум в платье-балахоне

Супермодель 90-х Кристи Тарлингтон вышла на подиум во время показа бренда PUCCI в Риме. Снимки появились в Instagram бренда.

55-летняя супермодель позировала перед гостями показа в черном платье-мешке с контрастным воротом. Образ дополнили массивные серьги. Волосы ей уложили в аккуратный пучок и сделали вечерний макияж.

© PUCCI

В августе прошлого года супермодели 90-х Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста позировали для обложки американского и британского Vogue. За стилизацию топ-моделей отвечал главный редактор британского Vogue Эдвард Эннифул, который вскоре покинет свой пост, чтобы стать глобальным творческим и культурным советником Vogue. Фотографировал супермоделей Рафаэль Паваротти. В сентябре 2023 года дочь Кристи Тарлингтон дебютировала на подиуме в Милане. Модель уже принимала участие в съемках для брендов Caroline Herrera, Homme Girls, Muse Magazine, Pop Magazine и Perfect.