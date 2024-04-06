Российский стилист Алеко Надирян в Telegram перечислил россиянкам самые модные вещи в гардеробе на весну.

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Так, в список вошли болоневые короткие юбки, которые, по мнению эксперта, смотрятся сексуально, а также визуально удлиняют ноги. Сочетать данные изделия специалист посоветовал с топами и худи.

Помимо этого, Надирян порекомендовал носить босоножки с необычными завязками и каблуком.

«Будут классно смотреться с джинсами, брюками, юбками», — заявил он.

В заключение стилист обратил внимание на кожаные крутки укороченного фасона. При этом он уточнил, что самыми модными будут упомянутые предметы гардероба бордового или темно-зеленого цвета.

Ранее в апреле российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду. По словам эксперта, трендовыми вновь могут оказаться кроссовки на танкетке.