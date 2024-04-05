Модель Джулия Фокс появилась на публике в трусах и волосатых кедах

Бывшая девушка Канье Уэста, модель Джулия Фокс вышла на публику в трусах и волосатых кедах. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя модель позировала в кожаных трусах с металлическим крестом, жакете с принтом из ножниц и белом топе. Образ дополнили кеды с длинными светлыми волосами, белая сумка-багет и заколки. Волосы ей уложили локонами у плеч и сделали макияж с фигурными стрелками.

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Джулия Фокс — актриса, модель и блогерша, которая прославилась своими откровенными нарядами. В 2022-м она состояла в отношениях с рэпером Канье Уэстом. Знаменитости вместе позировали на Неделе моды в Париже. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, музыкант — в Лос-Анджелесе. Сейчас Канье Уэст встречается с моделью Бьянкой Цензори. Накануне возлюбленная рэпера вышла на публику в вызывающем наряде. Она надела длинный прозрачный плащ из латекса и туфли на каблуках. Знаменитость отказалась от нижнего белья.