Брук Шилдс объяснила желание сняться в нижнем белье для бренда Ким Кардашьян

Американская модель и актриса Брук Шилдс объяснила желание сняться в нижнем белье для бренда Skims, владелицей которого является телезвезда Ким Кардашьян. Соответствующий отрывок из шоу «Что происходит в прямом эфире с Энди Коэном» приводит издание Daily Mail.

© @skims

58-летняя знаменитость рассказала, что ей было комфортно во время съемки.

«Я была так счастлива, что в этом возрасте кто-то хотел видеть меня в чем-то, похожем на нижнее белье», — заявила она.

По ее словам, она с большим удовольствием приняла приглашение от бизнесвумен.

«Я очень гордилась тем, что она хотела представлять женщин моего возраста для коллекции нижнего белья. Я знала, что во время съемки ее команда будет хорошо ко мне относиться и заботиться обо мне», — пояснила Шилдс.

Кроме того, звезда отметила, что получила незабываемый опыт работы с Кардашьян и благодаря ему почувствовала себя сексуальной.

За время съемки для марки Skims, которая прошла в сентябре 2022 года, Брук Шилдс примерила два лаконичных комплекта указанной марки — бежевого и коричневого цветов. При этом последний она сочетала с капроновыми колготками того же оттенка.