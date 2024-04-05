Журналистка Ксения Собчак назвала шарф из сосисок новым трендом весенне-летнего периода. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Ксения Собчак показа образ с тренчем, рубашкой, серым лонгсливом и ожерельем. Завершил образ розовый шарф из пластиковых сосисок.

"Вещь дня. Сосисочный шарф Your Antihero", — написала журналистка.

© Your Antihero

Несколько дней назад Ксения Собчак снялась в бежевом боди с драпировкой, которое сочетала с темно-коричневыми брюками из кожи. Телеведущая надела массивный браслет и несколько колец. Визажисты сделали журналистке макияж с черными стрелками и блеском для губ. Интернет-пользователи раскритиковали звезду за использование ретуши и фильтров.

Недавно Ксения Собчак улетела вместе со своим сыном из России. Телеведущая решила отвезти семилетнего Платона на его каникулы в Дубай. Журналистка и ее наследник остановились в одном из самых дорогих отелей — Burj Al Arab. По информации журналистов, Ксения Собчак потратила на отпуск в Дубае 2,3 миллиона рублей.