Модель Лена Перминова в мини-юбке снялась у Кремля

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова устроила фотосессию у Кремля. Снимками она поделилась в Instagram.

Модель Лена Перминова позировала с голыми ногами в черной мини-юбке, сером лонгсливе и длинном жакете. Образ дополнили серые гольфы, остроносые туфли и сумка с шипами. Волосы ей уложили назад и сделали легкий нюдовый макияж.

На днях Перминова снялась в белом облегающем мини-платье и красных туфлях на каблуках. Модель стояла спиной к камере, подняв одну ногу. Блогерша продемонстрировала недостатки кожи.

"Целлюлит есть у всех, и это нормально", — заявила Перминова.

Модель Лена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев вместе воспитывают четверых детей: сыновей Никиту, Егора и Александра и дочь Арину. Пара познакомилась, когда девушке было 17 лет. В 2020 году предприниматель сделал предложение Елене, однако они пока не сыграли свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались.