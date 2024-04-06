Как избавиться от колец Венеры на шее
Поперечные морщины на шее, известные как кольца Венеры, — неприятное явление, особенно когда они появляются в молодом возрасте. Эти морщины могут стать причиной неудовольствия и дискомфорта. "Рамблер" рассмотрит причины появления кругов на шее, а также методы и показания к их коррекции.
Кольца Венеры являются анатомической особенностью. Они возникают из-за спаянности платизмы, подкожной мышцы шеи, с мягкими тканями. С возрастом эта ситуация может усугубляться, делая кольца более глубокими и заметными из-за снижения тонуса кожи.
Главная причина появления колец Венеры — наследственная предрасположенность. Генетически определенное строение мышц и тканей шеи приводит к формированию этих морщин, которые могут быть заметны уже в детском возрасте и углубляться со временем. Факторы, такие как неправильная осанка, частое наклонение головы вперед при использовании смартфонов, неправильное положение во время сна и недостаточный уход за кожей, могут ускорить этот процесс.
Нелепые способы ухода за кожей от наших предков
В области шеи количество подкожного жира и сальных желез меньше, чем на других участках кожи, что делает эту зону более уязвимой для внешних факторов, таких как ультрафиолетовые лучи и загрязнение окружающей среды. Эти условия могут приводить к более раннему и заметному образованию поперечных морщин на шее.
Как избавиться от колец Венеры
- Процедура контурной пластики включает заполнение кожного залома филлерами, которые содержат гиалуроновую кислоту, улучшая упругость и увлажненность кожи шеи.
- Фракционный лазерный термолиз рекомендуется женщинам старше 40 лет и направлен на стимуляцию клеточного обновления за счет воздействия лазерного луча на кожные ткани.
- Биоармирование включает введение под кожу препаратов-биостимуляторов, которые после рассасывания формируют коллагеновые структуры, предотвращая провисание тканей.
- Ботулинотерапия применяется для снижения тонуса мускулатуры шеи, что способствует разглаживанию кожи за счет введения препаратов ботулинического токсина типа А.
- Нитевой лифтинг осуществляется с помощью специальных нитей, которые создают подкожный каркас, предотвращая провисание и способствуя общей подтяжке кожи шеи.
Желание избавиться от колец Венеры является основным показанием к проведению коррекции. Это может быть обусловлено различными степенями глубины морщин, потерей упругости и эластичности кожи, а также опущением мягких тканей в области шеи.
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