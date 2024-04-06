Диетолог оценила новый тренд на «оатземпик»

Наконец-то о побочных эффектах «Оземпика» и аналогичных препаратов задумались не только звезды, но и рядовые блогеры. Тиктокеры решили добиться аналогичных результатов в похудении, используя вместо дорогостоящих медикаментов легкодоступные овсяные хлопья.

Коктейль на основе овсянки, который инфлюенсеры предлагают использовать для снижения веса, окрестили «оатземпиком» — от английского oat — овес.

Рецепт довольно прост: овсяные хлопья, вода, сок лайма и щепотка корицы. Все это превращается в некое подобие протеинового коктейля в блендере. Подразумевается, что напиток получается сытным и может заменить полноценный прием пищи, за счет чего и удается добиться результата. У тренда оказалось немало довольных последователей, но эксперты «инновацию» зумеров не оценили.

«Если вы стремитесь заменить обычное блюдо напитком, это нужно делать под строгим наблюдением врача», — объяснила диетолог Майя Феллер в эфире шоу Good Morning America. «Я бы не стала использовать этот коктейль, потому что он не содержит всех питательных веществ, необходимых организму. По сути, вы лишаете свои клетки того, что им нужно для нормального функционирования. Это просто того не стоит», — подытожила специалист.

Для тех, кто применяет нашумевшие препараты по назначению врачей, диетолог подчеркнула: лечиться овсяным «оатземпиком» точно не получится.