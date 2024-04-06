Россиянам рассказали, как выбрать солнцезащитные очки

Грядёт лето, и значит, важной частью гардероба станут солнцезащитные очки. Такой аксессуар должен быть не только модным, но самое главное — функциональным и безопасным. О том, на что важно обратить внимание при выборе тёмных очков, рассказал заведующий офтальмологическим отделением клиники «Мой медицинский центр» Юрий Скоробогатов.

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Цвет линз

Некоторые считают, что более тёмный цвет линз защищает глаза лучше. По словам эксперта, защиту от ультрафиолета даёт и прозрачный цвет. Тот или иной окрас линз — дело вкуса либо вопрос цели, для которой выбираются очки. Дело в том, что любой цветофильтр снижает общую цветовую нагрузку и яркость, но для каждого цвета есть нюансы. Вот какие:

Серый. Снижает яркость и не меняет цветопередачу.

Зелёный. Комфортен для глаз и даёт хороший контраст при плохом освещении.

Коричневый или медный. Увеличивает контраст, хорошо передаёт глубину и подходит для неустойчивой погоды.

Жёлтый. Этот цвет часто рекомендуют тем, кто много сидит у компьютера, так как такие очки отсекают синий спектр, травмирующий сетчатку. В очках такого цвета будет комфортно в плохую погоду, в том числе и в тумане. Они подойдут и для ночного вождения.

Материал линз

Офтальмолог отметил, что оптический пластик имеет те же характеристики, что и оптическое стекло. При этом он намного легче и удобнее для владельцев. Но любой материал изнашивается примерно после пары лет использования — линзы начинают тускнеть, появляются трещины, сколы и прочие дефекты. Правда, срок службы очков, которые носятся ежедневно, и тех, что берут только в отпуск, будет отличаться.

Солнцезащитные очки при проблемах с глазами

Врач посоветовал обязательно носить очки с защитой от яркого света людям с заболеваниями сетчатки. При этом при глаукоме лучше избегать очень тёмных светофильтров.

О том, что будет, если отказаться от солнцезащитных очков, «Секрет» рассказал в этом материале.