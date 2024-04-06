Россиянам рассказали, как выбрать солнцезащитные очки. Цвет имеет значение
Грядёт лето, и значит, важной частью гардероба станут солнцезащитные очки. Такой аксессуар должен быть не только модным, но самое главное — функциональным и безопасным. О том, на что важно обратить внимание при выборе тёмных очков, рассказал заведующий офтальмологическим отделением клиники «Мой медицинский центр» Юрий Скоробогатов.
Цвет линз
Некоторые считают, что более тёмный цвет линз защищает глаза лучше. По словам эксперта, защиту от ультрафиолета даёт и прозрачный цвет. Тот или иной окрас линз — дело вкуса либо вопрос цели, для которой выбираются очки. Дело в том, что любой цветофильтр снижает общую цветовую нагрузку и яркость, но для каждого цвета есть нюансы. Вот какие:
Серый. Снижает яркость и не меняет цветопередачу.
Зелёный. Комфортен для глаз и даёт хороший контраст при плохом освещении.
Коричневый или медный. Увеличивает контраст, хорошо передаёт глубину и подходит для неустойчивой погоды.
Жёлтый. Этот цвет часто рекомендуют тем, кто много сидит у компьютера, так как такие очки отсекают синий спектр, травмирующий сетчатку. В очках такого цвета будет комфортно в плохую погоду, в том числе и в тумане. Они подойдут и для ночного вождения.
Материал линз
Офтальмолог отметил, что оптический пластик имеет те же характеристики, что и оптическое стекло. При этом он намного легче и удобнее для владельцев. Но любой материал изнашивается примерно после пары лет использования — линзы начинают тускнеть, появляются трещины, сколы и прочие дефекты. Правда, срок службы очков, которые носятся ежедневно, и тех, что берут только в отпуск, будет отличаться.
Солнцезащитные очки при проблемах с глазами
Врач посоветовал обязательно носить очки с защитой от яркого света людям с заболеваниями сетчатки. При этом при глаукоме лучше избегать очень тёмных светофильтров.
О том, что будет, если отказаться от солнцезащитных очков, «Секрет» рассказал в этом материале.