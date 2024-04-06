Копию культового «голого» платья Кейт Мосс из 90-х захотели продать на аукционе

Копию культового «голого» платья британской супермодели Кейт Мосс захотели выставить на торги. Об этом сообщается на странице аукционного дома Kerry Taylor Auctions в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Речь идет о наряде из коллекции бренда Liza Bruce, в котором 19-летняя манекенщица вышла в свет в 1993 году. Отмечается, что приехавшая на мероприятие в лондонский отель «Хилтон» девушка не подозревала, что данное серебристое макси-платье станет прозрачным под вспышками фотокамер и обнажит ее грудь без бюстгальтера. Впоследствии ее снимки в указанном образе попали в заголовки газет.

Известно, что подобных предметов гардероба было создано всего несколько. Так, один из них Kerry Taylor Auctions приобрел у бывшей сотрудницы Liza Bruce. За платье, которое будет выставлено на продажу 14 апреля, аукционный дом планирует получить от 200 до 300 фунтов стерлингов (примерно от 23 до 35 тысяч рублей), сообщает W Magazine.

Ранее в апреле сообщалось, что аукционный дом Julien's Auctions продал культовое платье актрисы Мэрилин Монро почти за 30 миллионов рублей.