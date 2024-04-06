Офтальмолог дал советы по правильному наблюдению за солнечным затмением

Ближайшее полное солнечное затмение ожидается через два дня 8 апреля 2024 года. Россияне смогут наблюдать его с условием, если они в этот день окажутся в Мексике, в центре и на востоке США, на востоке Канады или на некоторых островах Тихого и Атлантического океанов.

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Затмение прогнозируется с 19:39 и до 22:55 по московскому времени. Полная фаза продлится около 4,5 минут. Любоваться редким природным явлением без вреда для здоровья можно, если принять все меры предосторожности и запастись средствами защиты.

Обычное народное средство - закопченное стеклышко не поможет, поскольку не является барьером для ультрафиолетового и инфракрасного излучения солнца. Лучи могут поразить сетчатку и обжечь ее. Итогом может стать стойкое падение зрения.

Надежным способом защиты станут очки из спецстекла с металлическим напылением. Самые эффективные - со светофильтрами класса не ниже 13 или 14 плотности. Бюджетная модель - картонные гофрированные очки с алюминиевым напылением. Сварщики могут воспользоваться своими масками.