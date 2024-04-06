Натуральное средство из Азии: отвар из этой крупы стимулирует рост волос

Для роста волос необязательно использовать дорогие косметологические средства. По словам экспертов, вам может помочь простой в приготовлении отвар, популярный в Китае.

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Речь идёт о рисовой воде. Она содержит множество полезных для волос ингредиентов, среди которых белки, минералы, антиоксиданты, витамины В и Е. Такой питательный состав предотвращает ломкость волос и защищает от секущихся кончиков.

Для приготовления чуда-средства из Азии нужно использовать воду, в которой варился рис. Жидкость следует оставить в теплом месте на 2-4 дня, чтобы она успела забродить. Для видимого эффекта пользоваться таким отваром нужно регулярно, как минимум один раз в неделю.

Эксперты предупреждают, что при ферментации рисовая вода может источать не очень приятные запахи, поэтому ёмкость лучше накрыть пищевой плёнкой.

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