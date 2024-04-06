42-летняя модель показала роскошную фигуру и восхитила Сеть

Времена ангелов Victoria’s Secret уже прошли, однако многие модели, принимавшие участие в показах бренда, по сей день остаются одними из самых востребованных манекенщиц мира. Взять, например, Алессандру Амбросио, которой 11 апреля исполнится 43 года. Она по-прежнему принимает участие в показах лучших домов моды и регулярно восхищает поклонников своей идеальной формой.

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Недавно Амбросио отправилась в путешествие на Гавайи. У себя в блоге модель опубликовала фото в купальнике, на котором продемонстрировала точёную фигуру. Кажется, с годами Алессандра совсем не поменялась – она по-прежнему является обладательницей тонкой талии и стройных бёдер.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕССАНДРЫ АМБРОСИО

Амбросио уверяет, что никакого особенного секрета идеальной формы у неё нет – спорт и правильное питание помогают ей из года в год оставаться одной из самых привлекательных манекенщиц в мире. Кроме того, Алессандра по-прежнему ежегодно принимает участие в мировых Неделях моды, что, впрочем, с её внешними данными это неудивительно.