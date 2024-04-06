Боня сменила образ и поразила пользователей Сети

В феврале Виктория Боня поразила поклонников неожиданным преображением: инста-дива заявила, что всего за пару месяцев успела устать от длинных наращенных волос, и предстала с новой стрижкой каре. Но и эта прическа на голове Бони не задержалась: блогерша снова решила вернуться, что называется, к базовым настройкам.

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Виктория ненадолго прилетела в Москву, где успела заскочить в один из салонов красоты. С собой она захватила копну густых волос, которая, по собственному признанию, стоила бешеных денег. Но столичные мастера отвергли ее материал и сделали натуральное наращивание с помощью некрашеных детских волос. Результатами преображения Боня незамедлительно поделилась с подписчиками.

Звездная клиентка от новых длинных прядей осталась в восторге — как и ее подписчики. Многие фолловеры сошлись во мнении, что такой образ Виктории идет больше всего.

«В этот раз хотя бы натурально выглядят жидкие прядки, а не конская грива. Цвет красивый», «Джоли нервно курит в сторонке. Хотя обе уникальны и сногсшибательны», «С длинными намного лучше», «Вот это другое дело!» — восторгаются фанаты Бони.

А один из фолловеров добродушно пошутил, что если сложить все суммы, которые блогерша потратила на постоянные эксперименты с внешностью, спокойно можно было бы купить двухкомнатную квартиру в Москве. «Да, за всю жизнь уже и трешку можно было взять. Итого: трешка на голове и трешка на лице. Пентхаус на плечах, одним словом», — честно призналась Виктория, прозрачно намекнув на дорогостоящую операцию у звездного хирурга.

Что ж, Виктории осталось только перекраситься в блонд, как она уже грозилась, и мы окончательно и бесповортно вернемся в наш 2007-й.

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