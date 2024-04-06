Карина Нигай вышла на публику в корсете из латекса и рваных джинсах

Блогерша Карина Нигай стала гостьей на дне рождения дизайнера украшений и основателя бренда RUSHEV Гоши Рушева. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бренда.

В пятницу, 5 апреля, в Гранд-лобби & баре «Шаляпин» прошла вечеринка по случаю 35-летия дизайнера Гоши Рушева. Для выхода на публику Карина Нигай предпочла рваные черные джинсы с разрезами на коленях и корсете из латекса. Образ дополнили украшения бренда. Ей также сделали укладку с локонами и вечерний макияж.

Гостями вечера также стали Мария Миногарова, Александр Арутюнов, Чума Вечеринка, Владислав Лисовец, Саша Жаркова, Мария Федорова и многие другие. За музыкальную атмосферу вечера отвечали Дарья Яструбицкая, Ефим Гинзбург и Кирилл Шаповалов.

В июне 2023 года блогерша Карина Нигай раскрыла причину расставания с возлюбленным Владиславом Крамским. Карина Нигай призналась, что стала инициатором разрыва. Блогерше рассказала, что бывший партнер пользовался ею, чтобы стать популярнее. Девушке не нравилось, что мужчина выставлял их личную жизнь напоказ. По словам звезды, их отношения с Крамским перешли в бизнес-партнерство, но ее такое не интересует.

Ранее Карина Нигай впервые вышла на публику с новым бойфрендом.