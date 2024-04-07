Когда нужно уже срочно стричься? Стилист назвал пять верных признаков

Многие посещают салоны красоты и парикмахерские, когда найдут время или появится настроение. Однако специалисты утверждают, что стричься нужно по графику или если возникают проблемы, о которых владелец волос может даже не знать. На что нужно обращать внимание, чтобы не испортить внешность и здоровье, — далее в материале.

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Когда нужно стричься

По словам американской стилистки Лорен Куниджо, люди с короткой стрижкой — до плеч — должны регулярно приходить её обновлять. Всё потому что иначе волосы не будут держать нужную форму и будут выглядеть неопрятно. Стрижки типа боб требуют обновления каждый 4 недели, а если волосы длиннее — то можно наведываться к парикмахеру каждые 8−10 недель.

Звёздная стилистка Аннагджид Тейлор назвала 5 неочевидных признаков того, что уже пора сделать стрижку.

Стала болеть голова (длинные, густые и жёсткие волосы могут быть очень тяжёлыми, многослойные стрижки помогут облегчить их вес). Коса сужается книзу (сильные и здоровые волосы должны быть одного объёма по всей длине). Волосы сильнее путаются на концах (если кончики сложно расчесать даже после бальзама и масок, это значит, что они сильно повреждены). Кончики волос сохнут быстрее чем остальная длина (значит они уже слишком пористые и посеченные и не могут удерживать влагу).

Если волосы повреждены, то лучше отрезать пострадавшую часть волос, чтобы сохранить здоровье в оставшихся. Потому что из повреждённых концов зачастую вымываются все полезные вещества, которые волосы пытается накопить и сохранить.