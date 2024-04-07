Чем чревато использование популярных патчей от прыщей с иголками? Может стать гораздо хуже

Прыщи — это всегда неприятно и некрасиво особенно, если красный «сюрприз» застал вас врасплох накануне важного мероприятия. В этом случае в ходе идут все доступные экспресс-средства. В последнее время в интернете появилось много роликов, где с прыщами борются при помощи патчей с иголками. Рассказываем, эффективны ли они.

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Почему патчи с иголками не помогут от прыщей

Как рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники Cosmoexpert Оксана Баланова, использование таких средств может быть опасным для кожи. Дело в том, что такие патчи содержат в составе салициловую кислоту. Она разъёдает «головку» прыща, его содержимое вытекает и остаётся под патчем, скажем, на всю ночь. Иголки, в свою очередь, могут лишь вызвать дополнительное раздражение и увеличить риск развития контактного дерматита.

В результате можно получить ожог и заработать пятно постакне или рубец. Или ещё хуже — занести инфекцию.

От чего помогут патчи с иголками

Медик объяснила, что патчи для лица с иголками будут эффективны для лечения «закрытых» комедонов и чёрных точек. Всё потому, что регулярное отшелушивание верхнего слоя кожи нормализует выработку кожного сала.

SOS-средства от прыща

По словам эксперта, в качестве экстренной меры при назревающем прыще нужно смешать в пропорции 1 к 1 ихтиоловую и гентамициновую мази, нанести на воспалённый участок, прикрыть стерильным бинтом и оставить на ночь. Такой метод подойдёт, если прыщ только начинает рост. Если он уже «созрел», то лучше точечно нанести средство со спиртом или цинком — клиндамицин, куриозин, регецин или что-то похожее.