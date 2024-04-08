Журналистка Ксения Собчак показала сумку за 490 тысяч рублей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала поклонникам фотографии, которые сделала во время отдыха с сыном Платоном. Снимки были опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

На одном из кадров 42-летняя Ксения Собчак предстала в черном облегающем платье с воротником халтер. Журналистка дополнила его большой соломенной шляпой, массивными солнцезащитными очками, золотистыми браслетами и несколькими кольцами. Завершением пляжного образа стала сумка-шопер YSL из рафии, стоимость которой на официальном сайте бренда составляет 490 тысяч рублей.

© Газета.Ru

На этой неделе Ксения Собчак снялась в бежевом боди с драпировкой, которое сочетала с темно-коричневыми брюками из кожи. Телеведущая надела массивный браслет и несколько колец. Визажисты сделали журналистке макияж с черными стрелками и блеском для губ. Интернет-пользователи раскритиковали звезду за использование ретуши и фильтров. После этого Собчак опубликовала фото без макияжа.

Недавно журналистка улетела вместе со своим сыном из России. Телеведущая решила отвезти семилетнего Платона на его каникулы в Дубай. Собчак и ее наследник остановились в одном из самых дорогих отелей — Burj Al Arab. По информации журналистов, звезда потратила на отпуск в Дубае 2,3 миллиона рублей.