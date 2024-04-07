Актриса Деми Мур показала фигуру в полупрозрачном платье

Голливудская актриса Деми Мур стала гостьей закрытого мероприятия Dolce & Gabbana, которое прошло 6 апреля в Милане. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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61-летняя Деми Мур выбрала для светского выхода провокационный образ. Актриса вышла на публику в черном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и трусов с завышенной талией. Знаменитость также надела «голое» платье-макси, которое было украшено стразами. Наряд завершили черные босоножки на каблуках. Деми Мур распустила волосы. Визажисты сделали ей вечерний макияж.

У актрисы есть трое дочерей от Брюса Уиллиса. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В начале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Недавно Деми Мур опубликовала редкое фото тяжелобольного актера с внучкой.