Стилист назвал самый неожиданный тренд этой весны

Благодаря самому народному стилисту Александру Рогову мы уже знаем,без чего никак не сможем обойтись весной и летом 2024-го. В списке — и нарядные платья и жакеты с металлическим отливом, и повседневные «рабочие» куртки, и даже некогда антитрендовые джинсы скинни.

А сегодня Александр назвал еще один противоречивый предмет гардероба из прошлого, который с приходом теплых дней будут носить все модницы. И это капри!

«Очень спорный предмет гардероба, но жутко модный!!! Требует идеальной фигуры и длинных ног!!!» — не жалея восклицательных знаков, сообщил Рогов в своем телеграм-канале.

А для наглядности опубликовал фото знаменитостей и модных инфлюенсеров, замеченных в укороченных брюках. Среди них, к слову, мы увидели и Ким Кардашьян. Что ж, если звезда семейного реалити с ее не самыми модельными формами может позволить себе выгулять модный предмет гардероба, то и мы, пожалуй, рискнем!

Ну и напоследок небольшая историческая справка. Создательницей этой модели брюк считается немецкий дизайнер Соня де Леннарт — она так любила одноименный итальянский остров, что назвала выпущенную в 1948 году новинку в его честь.

Капри быстро обрели популярность и стали неотъемлемой частью гардероба легендарных Одри Хепберн, Брижит Бардо и Мэрилин Монро. Ренессанс тренда случился в 2000-х: обтягивающие укороченные брюки носили Бейонсе, Дженнифер Лопес, Кристина Агилера и другие модные иконы десятилетия. Ну и кто после этого скажет, что мода не циклична?