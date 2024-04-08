Актриса Ирина Горбачева показала обнаженные фото

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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35-летняя звезда сериала «Чики» показала серию кадров со съемки в джунглях. Артистка предстала обнаженной, полностью отказавшись от одежды и нижнего белья. По словам Горбачевой, данные снимки не обработаны фильтрами.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 33 тысяч лайков. «Очень эстетично и никакой вульгарщины», «Очень красиво! Показать голую женщины без пошлости — редкий и очень ценный талант», «Как же это красиво», «Очень чувственно», «Идеальное тело», — высказывались они.