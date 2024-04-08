Эксперт рассказала, как ухаживать за белыми кроссовками

Подбирать уход для кроссовок следует исходя из материала, который применялся при их изготовлении. Например, белые кроссовки из искусственной кожи достаточно протирать тряпочкой, заявила в эфире радио Sputnik эксперт текстильной промышленности Валентина Зубанова.

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Специалист посоветовала протирать кроссовки из натуральной кожи мицеллярной водой, так как она хорошо сводит загрязнения с поверхности.

"Если нанести на кожаные кроссовки водоотталкивающую пропитку, то грязи на них будет оседать меньше. Можно также закрашивать их поверхность белой краской", – продолжила Зубанова.

Для ухода за тканевыми кроссовками стоит использовать отбеливатели, отметила эксперт. Такого вида обувь нужно именно стирать хлорными либо кислородными отбеливателями. Тем не менее, предупредила Зубанова, чем чаще стирать обувь с хлорным отбеливателем, тем быстрее произойдет разрушение ткани.

Она также обратила внимание на подошву. По словам специалиста, сейчас популярность приобрела подошва из вспененного полимера.

"В этом материале есть поры, в которые легко забивается грязь, и извлечь ее оттуда довольно проблематично. Здесь надо либо замачивать, либо использовать отбеливатель, либо закрашивать", – объяснила Зубанова.

Кроме того, она уточнила, что не все кроссовки можно стирать в стиральной машине. Например, натуральная кожа не выдержит такого действия.