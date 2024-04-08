Нюша показала фото в откровенном топе без бюстгальтера

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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На размещенных снимках 33-летняя исполнительница позировала в черных обтягивающих брюках, декорированных золотым поясом, с завышенной талией. Помимо этого, звезда надела оголяющий грудь топ, отказавшись от бюстгальтера. В качестве аксессуаров она выбрала длинные черные перчатки и маленькую сумку.

Свой образ певица дополнила массивными золотыми серьгами и макияжем в нейтральных оттенках. Кроме того, знаменитость уложила волосы в собранную прическу.