Модель Светлана Бондарчук выложила фото сумки за 564 тысячи рублей

Телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук продемонстрировала сумку за полмиллиона рублей. Звезда выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из снимков 55-летняя Светлана Бондарчук позировала в белом облегающем платье-миди, которое подчеркнуло ее фигуру. Телеведущая дополнила его массивным золотым браслетом и зелеными атласными туфлями на каблуках. Завершением образа стала коричневая кожаная сумка Prada, которая украшена ремнем с пряжкой. Стоимость изделия на официальном сайте бренда составляет 564 тысячи рублей.

В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года знаменитости сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. Недавно стало известно, что модель обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем. Заседание по делу пройдет 22 апреля.