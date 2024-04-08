Продюсер Яна Рудковская основала косметическую компанию под брендом Code de Beaute

Российские медиаличности осваивают рынок продуктовой продукции. Так, по информации издания «Ъ», ритейлеры заинтересовались чипсами под названием «Эу, пацан» от актеров сериала «Слово пацана». Также готовятся совместные проекты с блогером Яном Топлесом и продюсером Яной Рудковской.

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Например, последняя вместе с бывшими менеджерами Danone и «Дикси» основала компанию по выпуску косметических продуктов под брендом Code de Beaute. Планируется, что продукция появится на прилавках магазинов в конце года.

Увеличение продукции с другими медийными личностями также наблюдается в «Пятерочке», «Магните», «Перекрестке».

Однако, по мнению экспертов, немногим удается удержаться на рынке на длительный срок.

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