Стилист Александр Рогов назвал капри трендом

Российский стилист Александр Рогов назвал брюки-капри трендом этого сезона. Об этом эксперт написал в Telegram-канале.

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Александр Рогов рекомендовал обратить внимание на брюки-капри, которые вновь стали актуальными. Стилист заявил, что это «очень спорный предмет гардероба, но жутко модный». По словам эксперта, чтобы носить эту модель штанов, нужны идеальная фигура и длинные ноги.

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В феврале Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках. Завершением наряда стала черная кожаная сумка Balenciaga с подвесками и фурнитурой из состаренного серебра, которая стоит 989 811 рублей.

Несколько недель назад Александр Рогов советовал обратить внимание на топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Эксперт отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.