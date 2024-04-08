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Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания

Стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам способы восстановить внешний вид волос после неудачного окрашивания. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт рассказал, что стоит смело заявить мастеру, если процедура тонирования или интенсивного окрашивания в салоне не дала желаемый цвет.

«Практически любую ситуацию с цветом можно сразу же исправить, но делать это самостоятельно не стоит, лучше вернуться в салон и доверить коррекцию профессионалам», — уточнил он.

Помимо этого, специалист призвал не пытаться смывать цвет или осветлять волосы самостоятельно. При этом он подчеркнул, что в домашних условиях лучше использовать щадящие средства для легкой коррекции оттенка.

«После тонирования можно избавиться от интенсивного оттенка блонда: достаточно использовать шампунь глубокой очистки 1-2 и завершать уход маской для интенсивного восстановления», — сообщил Рокицкий.

В заключение собеседник издания порекомендовал обладательницам как светлых, так и темных волос использовать специальные продукты после окрашивания для борьбы с нежелательными подтонами.

«Для нейтрализации рыжих оттенков на темных волосах используйте шампунь с синим пигментом. С красными нотками эффективно справляется средство с зеленым пигментом, а фиолетовый пигмент помогает избавляться от желтизны», — подытожил он.
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