Россиянкам назвали способы восстановить волосы после неудачного окрашивания

Стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам способы восстановить внешний вид волос после неудачного окрашивания. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

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В первую очередь эксперт рассказал, что стоит смело заявить мастеру, если процедура тонирования или интенсивного окрашивания в салоне не дала желаемый цвет.

«Практически любую ситуацию с цветом можно сразу же исправить, но делать это самостоятельно не стоит, лучше вернуться в салон и доверить коррекцию профессионалам», — уточнил он.

Помимо этого, специалист призвал не пытаться смывать цвет или осветлять волосы самостоятельно. При этом он подчеркнул, что в домашних условиях лучше использовать щадящие средства для легкой коррекции оттенка.

«После тонирования можно избавиться от интенсивного оттенка блонда: достаточно использовать шампунь глубокой очистки 1-2 и завершать уход маской для интенсивного восстановления», — сообщил Рокицкий.

В заключение собеседник издания порекомендовал обладательницам как светлых, так и темных волос использовать специальные продукты после окрашивания для борьбы с нежелательными подтонами.